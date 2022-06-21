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Новые медицинские препараты, произведённые в России, смогут быстрее попадать в аптеки. В Госдуме готовится законопроект, которые ускоряет регистрацию медикаментов. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на депутата Александра Петрова, который возглавляет подкомитет Госдумы по вопросам обращения лекарственных средств.

Предполагается, что снижение сроков регистрации будет происходить за счёт уменьшения бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и так далее.

Кроме того, парламентарии предложили увеличить в России число клинических баз. По мнению депутатов, это необходимо, чтобы лучше изучить позитивные и негативные эффекты от различных медицинских препаратов. Не исключено, что у них может появиться и новое применение. В качестве примера Петров привёл случай с виагрой. Изначально этот препарат предназначался для лечения стенокардии, однако со временем стал применяться для повышения потенции.

Определять как скоро тот или иной препарат будет выходить на рынок, должна специальная комиссия. Она станет оценивать насколько это целесообразно с точки зрения рисков и положительных эффектов от лекарства.

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