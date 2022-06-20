Власти Киева уже начинали строить военную базу НАТО в аэропорту Северодонецка еще в прошлом году. Об этом рассказал бывший заместитель руководителя Старобельской окружной прокуратуры Луганской области Владимир Кононов, который перешел на строну ЛНР. Подробности передает РИА “Новости”.

Кононов отметил: “Проезд к аэропорту полностью был закрыт, все подступы были закрыты. Там стояли вооруженные силы Украины, которые никого не пропускали. Никто не видел, что там происходит, что там делают. Но, по информации, строилась натовская база”.

По словам бывшего заместителя, первые сведения о планируемом строительстве натовской базы появились во второй половине прошлого года.

Еще в декабре 2021 года посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что нельзя исключить размещение баз НАТО на Украине. Это будет означать отход от обязательств по военной сдержанности.