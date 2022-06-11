Итальянские власти рассекретили документ на 7 страниц с результатами анализа пророссийских настроений среди блогеров и местных средств массовой информации, сообщает РИА Новости.

В этом материале, содержание которого раскрыл представитель Совмина Франко Габриэлли, отмечается переход тренда дезинформации, исходящей от ВС РФ, от напряженного состояния к защитной позиции.

По словам Габриэлли, вся информация о пророссийских настроениях собиралась в источниках, находящихся в свободном доступе. Итоговый документ защищался низким грифом секретности. Открыть его для широкой публики было решено после публикации о расследовании в издании Corriere della Sera.

Габриэлли рассказал о содержании документа, однако выразил недовольство тем, что итоги секретного расследования попали в итальянские СМИ.