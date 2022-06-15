Украинский президент Владимир Зеленский громко заявляет о своей решимости вернуть под контроль Киева Херсонскую область. Представитель ВГА Стремоусов отреагировал на подобные угрозы, назвав их истерикой. Подробности передает РИА “Новости”.

Замглавы ВГА Херсонской области отметил, что все громкие заявления Зеленского о готовности властей Украины вернуть контроль над потерянными территориями, можно сравнить с конвульсиями и истерикой.

Стремоусов прокомментировал свое мнение: «Подобные угрозы выглядят крайне глупо. Я уже перестал смеяться над его заявлениями. Они не имеют никакого смысла, сродни банальной истерике. Херсонская область больше никогда не будет под властью киевских фашистов. Все попытки Киева украсть у местного населения свободу, остались в прошлом. В ближайшее время жители Херсонской области, большинство из которых всегда относили себя в русским, станут частью великой страны».