Российские ВКС успешно атаковали командный штаб боевиков ВСУ в Сумской области, откуда снаряды противника чаще всего прилетают на приграничные территории России. Портал «Военное обозрение» рассказал, что украинская армия в результате удара по Глухову понесла крупные потери.

Командный пункт расположился в двухэтажном здании, не слишком бросающемся в глаза. Однако российская разведка сумела установить местоположение боевиков, а затем и подтвердила ранее полученную информацию. Сразу же после этого в дело вступили самолеты ВКС, нанесшие ракетный удар по объекту.

После атаки здание оказалось полностью уничтожено. Несколько боевиков сумели спастись, но основная их масса погребена под завалами.

Напомним, что ранее ВСУ наносили удар по пограничному пункту «Крупец», что в Курской области. Эта атака производилась именно из Глухова, поэтому возмездие настигло боевиков.