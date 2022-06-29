читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многие зарубежные компании, которые на волне санкций против РФ ушли из страны, сейчас также стремительно возвращаются. Некоторые из них работают под своими названиями, некоторые имели ранее или создают сейчас дочерние организации в России, рассказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников.

Ряд компаний возвращаются в РФ через дружественные государства, не желая нести убытки и терять огромный рынок.

«Так что вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завезти в страну по-тихому», – цитирует Красильникова РИА Новости.

Он напомнил, что Запад заявляет о 1000 компаний, покинувших Россию. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не может никто. Всего же до известных событий на территории РФ работало не менее 30 тысяч иностранных организаций.

По словам Красильникова, компании имели разную форму, поэтому подробную статистику по тем из них, кто покинул страну, не сможет представить никто.

Вам может понравиться

Дерипаска посоветовал не уезжать из России

Основатель корпорации РУСАЛ, миллиардер Олег Дерипаска призвал выпускников не уезжать за границу. Об этом бизнесмен заявил во время вручения дипломов Высшей школы бизнеса Московского государственного университета. Как сообщает РБК, Дерипаска

В Белом доме сомневаются, что Киев сможет вернуть свои территории

В Администрации американского президента начались переговоры по вопросу Украины. Обсуждение касается ситуации, должен ли Киев идти на уступки территорий России. Об этом сообщили журналисты CNN. Советники Джо Байдена выразили сомнения

В России могут отменить налог с продажи жилья до 3 миллионов рублей

Налоговую нагрузку на граждан в части продажи жилья в России предлагают ослабить. Компания “Этажи” направил в адрес правительства страны предложение повысить до 3 миллионов рублей сумму, которая не облагается налогом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |