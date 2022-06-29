Многие зарубежные компании, которые на волне санкций против РФ ушли из страны, сейчас также стремительно возвращаются. Некоторые из них работают под своими названиями, некоторые имели ранее или создают сейчас дочерние организации в России, рассказал вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников.

Ряд компаний возвращаются в РФ через дружественные государства, не желая нести убытки и терять огромный рынок.

«Так что вполне допускаю, что, заявив об официальном прекращении поставок, шепотом при этом представители Adidas сейчас рассказывают своим партнерам, где и каким образом их спортивную продукцию можно взять и завезти в страну по-тихому», – цитирует Красильникова РИА Новости.

Он напомнил, что Запад заявляет о 1000 компаний, покинувших Россию. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не может никто. Всего же до известных событий на территории РФ работало не менее 30 тысяч иностранных организаций.

По словам Красильникова, компании имели разную форму, поэтому подробную статистику по тем из них, кто покинул страну, не сможет представить никто.