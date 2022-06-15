У России нет планов создавать препятствия для вывоза зерна с территории Украины. Не собирается Кремль мешать процессу и в тех территориях, на которых организованы временные администрации. Об этом сообщила для РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

Вице-премьер озвучила условие, при котором возможно осуществить процесс вывоза: “Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание”.

Абрамченко обратила внимание на то, что Украина сама создает сложности. Сейчас вывоз из украинских портов в Одессе невозможен, так как ВСУ заминировали акваторию. Кроме того, к берегу подойти невозможно, так как на пути находятся затопленные корабли. Киев может разминировать порты, чтобы после этого безопасно и свобно заниматься вывозом продовольствия.

Президент США Джо Байден заявил о том, что в Белом доме готовится план по вывозу зерна с Украины по железной дороге с перевалочными пунктами.