читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На США и Евросоюзе лежит ответственность за продовольственный кризис, который наблюдается в мире. Страны Запада нарушили привычный ход вещей в мировой экономике. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-премьера, главная ошибка западных стран – введение санкций против России, при том что ранее представители Евросоюза и Соединённых Штатов заявляли, что не намерены создавать препоны для продовольственного рынка. Это привело к тому, что в зоне риска из-за голода уже находится 300 миллионов человек, подчеркнула зампред правительства.

Со своей стороны, отметила Абрамченко, Россия всегда исполняет обязательства по поставкам продовольствия своим партнёрам. При этом Москва старается преодолевать сложившиеся сложности – в последнее время их становится всё больше из-за разрыва привычных логистических цепочек, а также проблем с оплатой товаров из-за санкций.

Вам может понравиться

Рогозин назвал Сикорского идиотом и призвал руководство Великобритании и Польши “убрать его подальше”

Радослав Сикорский должен быть немедленно отозван из Европарламента за недальновидное заявление о необходимости поставок Киеву ядерного оружия, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Также он отметил, что политик в настоящий момент

На Западе осознали бесполезность поставок оружия на Украину

Основная часть вооружения, направленного на Украину, не успевает достичь даже линии фронта. Все это свидетельствует о том, что нет смысла наращивать объемы поставок, как это требует Киев. Такое мнение высказали

Политолог Гращенков: Заявлением об исчезновении Украины Медведев тонко намекает Киеву на необходимость переговоров

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев своим заявлением о возможном «исчезновении Украины» аккуратно намекнул на пока еще имеющуюся возможность мирных переговоров, считает политолог Илья Гращенков. Эксперт заметил, что заявление Медведева прозвучало после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |