На США и Евросоюзе лежит ответственность за продовольственный кризис, который наблюдается в мире. Страны Запада нарушили привычный ход вещей в мировой экономике. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-премьера, главная ошибка западных стран – введение санкций против России, при том что ранее представители Евросоюза и Соединённых Штатов заявляли, что не намерены создавать препоны для продовольственного рынка. Это привело к тому, что в зоне риска из-за голода уже находится 300 миллионов человек, подчеркнула зампред правительства.

Со своей стороны, отметила Абрамченко, Россия всегда исполняет обязательства по поставкам продовольствия своим партнёрам. При этом Москва старается преодолевать сложившиеся сложности – в последнее время их становится всё больше из-за разрыва привычных логистических цепочек, а также проблем с оплатой товаров из-за санкций.