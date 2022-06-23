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Вице-премьер Германии Роберт Хабек, представляющий партию «зеленых», заявил, что в настоящий момент его политическая сила не в состоянии придерживаться своих привычных взглядов. Буквально год назад она мечтала навсегда распрощаться с углеводородами, однако сейчас вынуждена призывать немцев вернуться к углю.

Хабек заявил, что газ гораздо более экологичный вид топлива, однако его необходимо экономить. Сейчас никак не удается заполнить подземные хранилища таким образом, чтобы без всяческих волнений пройти следующую зиму.

Чтобы уменьшить расход газа до минимума, Хабек призвал вновь запускать давно законсервированные угольные электростанции. Это, по мнению вице-премьера, позволить собрать нужный объем голубого топлива, ставшего в последние месяцы весьма ценным ресурсом.

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