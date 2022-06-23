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Действующую вакцину от обыкновенной оспы необходимо дорабатывать, если проводить ей масштабную прививочную кампанию от оспы обезьян. Препарат уже сейчас в состоянии эффективно бороться с возбудителем заболевания, однако может приводить к осложнениям. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Пётр Чумаков.

В беседе “Лентой.ру” он уточнил, что существующая в настоящее время вакцина относится к “древнему поколению” таких препаратов. При её применении у одного процента привившихся могут появляться осложнения. Если раньше такой процент был допустим, то сейчас он считается опасным. Чумаков отметил, что разработка вакцины нового поколения против оспы уже ведётся.

Вирусолог выразил уверенность, что разработка нового препарата не займёт много времени – вакцину создадут на основе уже существующей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что почти в полсотни странах выявлено более 3 тысяч случаев заражения оспой обезьян.

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