Падение курса биткоина, и как следствие, других криптовалют, стало главным фактором в снижении цен на видеокарты по всему миру. К таким выводам пришли аналитики компании Tom’s Hardware – сообщает РИА “Новости”.

Вывод исследователей основан на анализе цен на видеоускорители на онлайн-платформах и в оффлайн-магазинах. К примеру, на производительную видеокарту GeForce RTX 3080 только за первую половину июня цена упала сразу на 250 долларов (до 650-ти), а комплект для майнинга криптовалюты из таких “карточек” продают за 2,5 тысячи долларов. Такие средние цены указаны для онлайн-магазинов.

В торговых точках, которые реализуют компьютерные комплектующие, цена на указанную модель видеокарты снизилась меньше, тем не менее и здесь тенденция очевидна – с 900 долларов цена упала до 770-ти.

Снижение стоимости видеокарт заметно и в России. К примеру за популярную GeForce RTX 3060 сейчас в сетевых магазинах просят чуть больше 50 тысяч рублей. На онлайн-площадках такие же ускорители можно найти и за 40 тысяч.

Биткоин резко начал дешеветь в начале июня. Цена одной монеты за пару недель обвалилась на 10 тысяч долларов (до примерно 20 тысяч). Вслед за биткоином цены упали и на другую криптовалюту.