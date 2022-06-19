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«Дружественный огонь» – весьма распространенное явление в украинской армии, которая никак не может наладить координацию между разными родами войск, сообщил американский журналист и ветеран войны в Ираке Сет Харп.

В социальной сети «Твиттер» он опубликовал рассказ американского наемника, который принимает участие в боевых действиях в Северодонецке на Украине. Репортер заявил, что этот пост станет «невероятно отрезвляющим» для тех, кто так сильно расхваливает ВСУ.

Так, наемник рассказал, что однажды два часа принимал участие в стрелковом бое. В результате стало понятно, что два украинских подразделения обстреливают друг друга, поэтому огонь они прекратили.

Также американец поведал, что один из британских наемников, ранее служившем в спецназе SAS, погиб из-за обстрела украинского БТР. «Солдат удачи» отметил низкий профессионализм и очень слабую подготовку бойцов ВСУ. Некоторые из них, по его словам, только перед боем впервые знакомятся с автоматическими гранатометами и другими видами высокотехнологического оружия.

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