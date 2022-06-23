Вена стала лучшим для жизни городом мира в 2022 году, гласит рейтинг издания The Economist. На первую позицию австрийская столица поднялась с 12-го места, которое занимала в прошлом году. Но тогда причиной стала разыгравшаяся пандемия коронавируса.

Эксперты дали городу высшие оценки, отметив хорошо развитую инфраструктуру и высокое качество медицинского обслуживания, культуру, стабильность и наличие индустрии развлечений.

В десятку наиболее комфортных городов также попали швейцарские Цюрих и Женева (2-е и 7-е места соответственно), столица Дании Копенгаген, канадские Калгари, Ванкувер и Торонто (4-е, 5-е и 8-е места), немецкий Франкфурт, Осака в Японии, столица Нидерландов Амстердам и Мельбурн в Австралии.

Всего в рейтинг вошли 172 города, причем откровенными аутсайдерами стали населенные пункты Ближнего Востока и Африки.