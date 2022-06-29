Великобритания планирует прекратить экспорт газа в Евросоюз, если в стране наступит острый внутренний дефицит. Об этом сообщает газета Financial Times.

Газотранспортная система Великобритании связана с Нидерландами и Бельгией. В качестве мер преодоления энергетического кризиса Лондон планирует отключиться от этих трубопроводов. Эксперты отмечают, что такой шаг Великобритании подорвет ее репутацию в области международного сотрудничества.

Европейские газовые компании уже призвали Лондон не прерывать сотрудничество с ЕС. Они предупредили, что отключение Британии от газопроводов, соединяющих ее с Нидерландами и Бельгией, принесет неприятные последствия самому Лондону.

В сентябре этого года власти Великобритании планируют провести стресс-тестирование собственного плана по борьбе с нехваткой газа. Это плановое мероприятие, но в этом году оно будет изменено под условия сокращения экспорта российского газа в Европу.