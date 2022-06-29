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Санкции в отношении Героев России Андрея Богатова и Андрея Трошева введены из-за связей с частной военной компанией «Вагнер», рассказало правительство Великобритании на своем официальном сайте.

Отмечается, что Трошев и Богатов имеют отношении к неофициальному вооруженному формированию, поэтому против них применены стандартные ограничения. Россияне теперь не смогут въехать на территорию Великобритании. Кроме того, их активы, имеющиеся в этой стране, подлежат блокировке.

РИА Новости напоминает, что ранее Богатов и Трошев были внесены в санкционные списки Швейцарии и Европейского союза по той же причине.

29 июня Великобритания ввела санкции против в отношении Московского индустриального банка, а также против граждан РФ – кемеровского губернатора Сергея Цивилева, бизнесменов Саида Гуцериева и Владимира Потанина и прочих.

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