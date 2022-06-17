Обвинения президента России Владимира Путина в инфляции и топливном кризисе в США не имеют ничего общего с реальностью. Ситуация на Украине здесь тоже не причем, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он пояснил, что во всем виноват лишь президент США Джо Байден, который еще в ходе предвыборной кампании заявлял, что навсегда избавит Америку от ископаемого топлива. Вот только тогда никто особо не обращал внимания на подобные заявления, так как в победу действующего главы государства мало кто верил.

Такер отметил, что выполнять свои обещания Байден начал практически сразу после победы на выборах. Он запретил бурение скважин, а также заблокировал возможности для продолжения бизнеса нефтяным компаниям США. Кроме того, именно Байден объявил эмбарго на нефть из России, хотя она являлась крупнейшим поставщиком энергоносителей.

Все это привело к весьма неожиданным для Байдена и Америки последствиям. США стали беднее всех, в то время как российский рубль стремительно укрепляется, а Китай и Индия покупают нефть в РФ по низким ценам и развивают свою экономику.