Президент США Джо Байден вряд ли сумеет доработать свой первый срок, считает ведущий телеканала Fox News Грег Гатфелд. По его словам, сейчас рейтинг доверия к главе государства составляет всего 35 процентов и продолжает уверенно снижаться.

Гатфелд напомнил, что цены на бензин поднимаются практически ежедневно и к концу правления Байдена вполне могут вырасти в сто раз. Однако действующий президент может этого и не дождаться, так как преждевременно уйдет со своего поста.

В настоящий момент его поддерживают лишь на Гавайях, а также в штатах Вермонт и Массачусетс. В остальных же регионах гораздо больше жителей не одобряют деятельность главы государства, чем одобряют, заявил телеведущий.

Он считает, что инфляция, рост цен на топливо, другие внутренние проблемы не оставляют Байдену ни единого шанса доработать свой первый президентский срок до конца.