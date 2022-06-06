Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о том, что рядом с поселком Заинченко, который находится под контролем сил ДНР, офицерами ВСУ были брошены около 1 500 морпехов. Подробности передает SM News.

Андрей Руденко раскрыл подробности: «Такой случай был, когда выходили морские пехотинцы, когда полторы тысячи кинули на убой, а по другой дороге должна была выйти группа со старшими офицерами, с командиром 36-й бригады, где герой Украины (я его фамилию точно не помню). Вот они, пожертвовав этими людьми, решили сами уйти, благо, хорошо работает разведка, и всем стало все понятно. Из 1,5 тыс. человек удалось спасти… Почему я говорю спасти. Их не убили».

Группа морских пехотинцев была направлена украинским командованием к линии соприкосновения, которая контролируется со стороны ДНР. Эти пункты были уже зачищены ранее, перед Мариуполем. Корреспондент задался вопросом, зачем же командование направило морпехов обратно, ведь в это время российские войска продвигались в сторону города. Ответ остается только один, что их просто убивали.