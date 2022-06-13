Боец Народной милиции ЛНР рассказал о производстве беспилотников для ВСУ в двух жилых домах в Светлодарске. Он уточнил, что речь идет о программируемых дронах, способных сбрасывать взрывные устройства. Последние также изготавливались в упомянутых домах, передает РИА Новости.

Мастерские по изготовлению дронов были оборудованы прямо в жилых помещениях. Там находились все необходимые комплектующие, инструменты для сборки, а также взрывчатые вещества.

Мастерские в жилых домах были обнаружены бойцами Народной милиции во время зачистки, которая все еще продолжается в Светлодарске после отступления украинских боевиков.

Напомним, что ВСУ и до спецоперации использовали дроны для сброса взрывных устройств на города Донбасса.