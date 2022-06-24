Американские РСЗО M142 HIMARS, которые уже трое суток находятся на Украине, переданы в 27-ю реактивную артиллерийскую бригаду. В ее структуре создано два подразделения в Одесской и Днепропетровской областях, каждое из которых получило по две установки.

Портал Avia.Pro поясняет, что бригада потеряла все свое вооружение уже в первые дни спецоперации ВС РФ на Украине и до этого момента фактически бездействовала. Сейчас ее офицеры осуществляют управление реактивными системами залпового огня HIMARS, которые уже использовались для ударов по позициям российских войск.

Напомним, что пока США передали Киеву лишь 4 РСЗО. При этом они намереваются сами указывать ВСУ цели, по которым будут вести огонь эти комплексы. В течение месяца планируется поставка еще четырех таких систем.