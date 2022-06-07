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Бывший глава компании Sony Corporation Нобуюки Идэи умер в возрасте 84 лет. Как стало известно, он страдал от печеночной недостаточности. Сообщение о смерти Нобуюки Идэи появилось на официальном сайте компании.

В публикации сказано: «С глубоким прискорбием сообщаем, что бывший президент и генеральный директор Sony Corporation господин Нобуюки Идэи скончался 2 июня в Токио».

Нобуюки Идэи работал в компании с 1960 года. Президентом компании он стал в 1995 году. Благодаря его идеям Sony успешно развивалась. Именно он предложил модели персонального компьютера VAIO, портативный плеер Walkman, игровые приставки. Он был автором многих знаменитых проектов. Во время его руководства появилась Sony Communication Network.

До 2005 года Нобуюки Идэи работал в компании в качестве президента, а до 2005 года был генеральным директором.

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