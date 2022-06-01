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В день празднования юбилея королевы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своих планах вернуть имперскую систему мер и весов.

Ее принцип основан на том, что торговые точки и магазины Великобритании смогут брать оплату за товар в фунтах и унциях. Эксперты отмечают, что такая мера носит символический характер. Благодаря возрождению имперской системы могут быть устранены претензии, которые касаются вмешательства Евросоюза в жизнь Великобритании.

Кроме того, Борис Джонсон, вероятнее всего, считает, что принятием такого решения он сможет вернуть себе поддержку избирателей. Сейчас его народный рейтинг существенно упал из-за скандала после вечеринок в пандемию.

Сейчас в магазинах Великобритании используется метрическая система мер. Она была введена в 2000 году, когда приняли директиву Евросоюза о мерах и весах.

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