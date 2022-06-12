Греция расширяет военные возможности в Эгейском море с подачи Запада. Североатлантический альянс поставляет ей новые фрегаты Belharra американские и французские истребители F-35 и Rafale, субмарины Tip-214, однако все это Афинам не поможет, уверен военный эксперт из Турции Абдулла Агар.

Он пояснил, что Турции есть чем ответить на усиление Греции. Ее действия спровоцированы влиянием извне, а амбиции взращены в условиях жесткого диктата, что ни к чему хорошему не приведет. Мало того, последствия могут быть катастрофичными для страны, передает РИА Новости.

Агар также отметил, что Афинам стоило бы посмотреть на Украину, которая действовала в точном соответствии инструкциям НАТО и сейчас участвует в конфликте, который развивается точно не в ее пользу. Хотя в Киев Запад тоже отправляет немало оружия.