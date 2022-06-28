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Место прописки родителей можно указывать в свидетельстве о рождении ребёнка. До этого законодательство разрешало указывать только фактическое место появления его на свет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовой информации 28 июня.

Инициатива регистрировать детей по месту жительства семьи возникла из-за того, что в ряде населённых пунктов закрылись родильные отделения. Из-за этого многим женщинам приходилось ездить в роддома или перинатальные центры в соседних муниципальных образованиях. Именно этот город или районный центр и указывали в свидетельстве о рождении ребёнка. Кроме того, часть женщин намеренно приезжали и приезжает рожать в крупные города, что также отражается на статистике.

Такая практика привела к тому, что формально в населённых пунктах без родильных отделений при больницах рождаемость упала до нуля. С новым законом ситуация должна измениться.

Действовавшая ранее норма, когда в свидетельство о рождении заносили фактическое место появления ребёнка на свет, действовала с 1997 года.

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