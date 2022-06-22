читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Праги рассмотрят предложение о переименовании улицы маршала Конева. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.

Улицу в честь советского полководца назвали в 1947 году. Иван Конев с 1944 года командовал войсками 1-й Украинской армии и в ходе Великой Отечественной войны освободил от нацистов столицу Чехии.

Как пишут чешские СМИ, инициативу о переименовании улицы поддержало большинство членов совета района Прага-3. Однако окончательное решение будет принимать мэрия столицы Чехии.

На улице имени маршала Конева проживают около 5 тысяч человек. Ранее среди них также проводился опрос по поводу переименования улицы. Участие в опросе было добровольным, и подавляющее большинство жителей участвовать в нём не стали.

А большинство из тех, кто участие в опросе всё же принял, высказались против переименования. Таким образом, совет района Прага-3 попросту не учёл мнение большинства при вынесении своего решения, отмечают чешские газеты.

Вам может понравиться

Эксперт Хатылев рассказал о деталях операции по уничтожению генералитета ВСУ

Военный эксперт Сергей Хатылев назвал блестящей операцию ВС РФ по уничтожению генералитета украинской армии, а также отметил профессиональную работу разведчиков. По словам аналитика, обнаружение командного пункта, в котором собралось более

Раскрыта причина нанесения удара ВСУ по российским буровым установкам

Атака Вооруженных Сил Украины по буровым вышкам «Черноморнефтегаза», которые находятся в 71 километре от Одессы, носят отвлекающий маневр. Они должны были отвлечь внимание от атаки на остров Змеиный. Такое мнение

Таиланд смягчит коронавирусные ограничения для туристов

С 1 июля в Таиланде вступают в силу новые правила въезда в страну иностранных туристов. Они смягчают установленные ограничения, которые власти королевства ввели во время эпидемии коронавируса. Как сообщает издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |