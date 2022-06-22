Власти Праги рассмотрят предложение о переименовании улицы маршала Конева. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.

Улицу в честь советского полководца назвали в 1947 году. Иван Конев с 1944 года командовал войсками 1-й Украинской армии и в ходе Великой Отечественной войны освободил от нацистов столицу Чехии.

Как пишут чешские СМИ, инициативу о переименовании улицы поддержало большинство членов совета района Прага-3. Однако окончательное решение будет принимать мэрия столицы Чехии.

На улице имени маршала Конева проживают около 5 тысяч человек. Ранее среди них также проводился опрос по поводу переименования улицы. Участие в опросе было добровольным, и подавляющее большинство жителей участвовать в нём не стали.

А большинство из тех, кто участие в опросе всё же принял, высказались против переименования. Таким образом, совет района Прага-3 попросту не учёл мнение большинства при вынесении своего решения, отмечают чешские газеты.