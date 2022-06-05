В учениях НАТО Baltic Operations будет задействован американский авианосец, который уже находится у берегов Швеции. Об этом в субботу сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что на палубе этого боевого корабля может разместиться 26 самолетов и вертолетов. Экипаж авианосца состоит из 2,4 тысячи человек.

Военные маневры проводятся с 5 июня в Балтийском море. Участие в них принимают Соединенные Штаты, а также Швеция и Финляндия, которые недавно подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Кроме того, приглашено еще 15 стран НАТО.

В ходе маневров планируется отработать взаимодействие военнослужащих Альянса, высадку морского десанта на побережье Балтики и штурм территорий, захваченных условным противником. Окончание учений запланировано на 17 июня.