Как только Китай снимет жёсткие коронавирусные ограничения, на мировом рынке возникнет “проблема со спросом” – он значительно вырастет. Такое мнение высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на брифинге. Её слова приводит ТАСС.

В настоящее время из-за санитарных ограничений, производства в КНР работают не в полную силу, а некоторые и вовсе закрыты. Однако, как только эпидситуация изменится, поменяется и политика Китая – заводы вновь начнут работать, а стране понадобится больше топлива.

Как рассказала Грэнхолм, сейчас основным фактором, который провоцирует увеличение инфляции по всему миру, является цена на нефть: рост стоимости топлива начался после действий России на Украине. Как только Китай снимет коронавирусные ограничения, проблема может усугубиться, если на рынке будет недостаточно углеводородного сырья. Поэтому уже сейчас не только США, но и другим странам нужно работать над тем, чтобы увеличить на нефтяном рынке предложение, которое ответит на возросший спрос, заключила министр энергетики.