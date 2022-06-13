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В Технологическом институте Джорджии создали уникального робота GTGraffiti, который умеет рисовать граффити не хуже человека. Такой эффект был достигнут благодаря технологии захвата движения.

Робот-художник наблюдает за людьми, рисующими граффити, фиксирует каждое их движение, а затем осуществляет обработку жестов. Это дает возможность имитировать плавность движений рук человека и создавать качественные изображения.

Изначально в эксперименте участвовали два художника, рисовавшие алфавит в стиле граффити. Все их жесты, а также движения баллончика с краской были подробнейшим образом записаны учеными. После чего данные обработали и использовали для обучения робота.

При этом движения художников специалисты преобразовали в цифровые символы, понятные машине. Именно поэтому рисунки робота не уступают по качеству граффити, созданным человеком.

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