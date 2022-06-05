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5 июня в Соединенных Штатах прошла церемония закладки корпуса первой АПЛ District Columbia. Это новое поколение субмарин класса Columbiа, которым занимается корпорация General Dynamics Electric Boat.

Первый корпус был заложен на верфи, расположенной в штате Род-Айленд, на полуострове Квонсет-Пойнт. При этом некоторые секции будущей субмарины уже готовы.

Пресс-служба американских ВМС сообщила, что первая субмарина нового поколения будет спущена на воду в 2027 году. Программа строительства этих подлодок является приоритетной для военно-морских сил. Стратегические АПЛ будут рассчитаны на эксплуатацию на протяжении 42 лет и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами Traident II D5 с несколькими независимыми ядерными боеголовками индивидуального наведения.

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