5 июня в Соединенных Штатах прошла церемония закладки корпуса первой АПЛ District Columbia. Это новое поколение субмарин класса Columbiа, которым занимается корпорация General Dynamics Electric Boat.

Первый корпус был заложен на верфи, расположенной в штате Род-Айленд, на полуострове Квонсет-Пойнт. При этом некоторые секции будущей субмарины уже готовы.

Пресс-служба американских ВМС сообщила, что первая субмарина нового поколения будет спущена на воду в 2027 году. Программа строительства этих подлодок является приоритетной для военно-морских сил. Стратегические АПЛ будут рассчитаны на эксплуатацию на протяжении 42 лет и оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами Traident II D5 с несколькими независимыми ядерными боеголовками индивидуального наведения.