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Случаи массовой стрельбы с убитыми можно предотвратить, если приложить усилия. Однако сами по себе такие случаи являются признаком свободного общества и с тем, что убийства будут периодически происходить, нужно просто примириться. Таковы результаты опроса, который провёл телеканал CBS News.

В частности, большинство респондентов отметило, что предотвратить случаи массовой стрельбы можно. Для этого нужно, например, тщательнее проверять покупателей “огнестрела”, запретить продавать частным лицам полуавтоматическое оружие, изымать ружья и пистолеты у лиц, которые признаны судом опасными, а также уделять больше внимания выявлению психических расстройств.

В то же время опрос показал, что приверженцы республиканской партии хоть и высказываются о возможных ограничениях при продаже оружия, но всё же считают, что стрельба на улицах – это цена свободы. Если общество хочет быть свободным, оно должно с этим смириться, посчитали некоторые респонденты.

Последняя крупная трагедия со стрельбой в США произошла в школе города Ювалд (штат Техас). В конце мая там погибло 18 детей и 3 взрослых. Их расстрелял 18-летний молодой человек, страдавший от травли в школе.

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