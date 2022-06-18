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Крылатые ракеты «Калибр», которые ВС России активно задействуют в спецоперации на Украине – это «смертоносно точное оружие», способные поражать любые удаленные цели. Так американский эксперт Алекс Бэтли прокомментировал недавнее сообщение об использовании российских боезарядов для уничтожения складов с боеприпасами ВСУ.

В издании «1945» специалист напомнил, что боеголовки «Калибров» весят 450 кг, причем нести они могут не только обычную, но и ядерную начинку. Дальность поражения целей достигает 2 тысяч километров, что открывает практически неограниченные возможности.

Бэтли, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, также сообщил, что сейчас в распоряжении ВС РФ имеются ракеты «Калибр» морского базирования, которые в скором времени будут применяться на всех надводных кораблях и субмаринах. При этом концерн «Алмаз-Антей», разработавший высокоточный боезаряд, сейчас совершенствует его функциональность. Не за горами и появление версий наземного базирования, что сделает «Калибры» еще более опасными для Запада.

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