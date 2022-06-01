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Инженеры Университета штата Вашингтон создали беспилотный летательный аппарат, который защищает виноградники от птиц-вредителей. Он оснащен специальной дистанционной системой управления, которая автоматически составляет маршрут полета и отгоняет пернатых без участия людей. Причем делает это на протяжении суток.

Издание EurekAlert рассказало, что потери винограда из-за птиц-вредителей стали настоящей проблемой для фермеров. Они использовали разнообразные ловушки и химические вещества, чтобы победить эту напасть, однако ничего не помогало – через некоторое время пернатые приспосабливались к ним и продолжали уничтожать посевы.

Именно поэтому инженеры задались целью создать средство сдерживания птиц, к которому они не смогут адаптироваться. Беспилотник идеально подходит для этого, так как 24 часа в сутки перемещается по самостоятельно разработанному маршруту и распугивает вредителей.

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