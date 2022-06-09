Всё больше резкой критики со стороны американских политиков звучит в адрес Белого дома. На этот раз поводом для возмущения стали слова пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер.

Во время одного из своих брифингов она заявила, что американская экономика в настоящее время находится в своём лучшем состоянии. Что крайне далеко от истины, посчитал конгрессмен Энди Биггс.

Как сообщает РИА “Новости”, политик назвал состояние экономики США “худшим в истории”. В качестве аргументов Биггс привёл данные об инфляции, которые недавно установили в Соединённых Штатах рекорд за последние несколько десятков лет, а также повышение цен на топливо и снижение занятости населения.

По словам конгрессмена, всё это ведёт к рецессии, а совсем не к улучшению экономического климата. “Американцы заслуживают большего, чем режим Байдена”, – подытожил своё выступление конгрессмен.