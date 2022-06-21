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Мировой рынок нужно открыть для российской нефти, несмотря на западные санкции. Это приведёт к снижению её стоимости. Об этом во время визита в Канаду заявила министр финансов США Джанет Йеллен – сообщает РИА “Новости”.

По словам главы финансового ведомства Соединённых Штатов, механизм увеличения поставок сейчас прорабатывается с европейскими партнёрами США. Йеллен также заявила, что в случае принятия такого механизма, на мировом рынке будет больше нефтепродуктов, но из-за низкой на них цены Россия будет получать меньше доходов.

Когда именно планируется внедрить такой механизм, Йеллен не уточнила, добавив, что сейчас над этим “напряжённо работают”.

Кризис с энергоносителями в Европе и США возник после того, как были введены западные санкции против России. На фоне отказа от импорта российских нефтепродуктов, цены на топливо в странах Запада резко пошли вверх. Между тем Россия со своей стороны нарастила поставки энергоресурсов в азиатские страны, от чего, по мнению экспертов, только выиграла.

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