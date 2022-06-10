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Санкции против России можно сделать более эффективными. Но для этого потребуются усилия многих стран. Такое мнение высказала глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен во время выступления на дискуссионной площадке издания New York Times.

Ранее власти США уже признавали, что из-за антироссийских санкций уровень жизни американцев понизился: цены на продукты и топливо стали выше. Кроме того, экономический рост США может замедлиться. В то же время, как утверждают некоторые аналитики, введённые после начала специальной военной операции в Донбассе санкции против России, пока не достигают нужного эффекта.

Во время обсуждения антироссийских экономических ограничений министр финансов США отметила, что для усиления эффекта он них нужно создавать коалицию стран, поддерживающих санкции. При этом Йеллен уточнила, что речь в данном случае идёт о “многочисленной группе стран”. Но каким образом можно было бы собрать коалицию и сколько именно стран должно в неё входить, глава американского Минфина не сообщила.

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