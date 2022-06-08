Институт изучения военных конфликтов в США предоставил собственную сводку событий на Украине. Эксперты опровергли информацию, которую предоставляет Киев о том, что ВСУ смогли “отбить основную часть территории Северодонецка”. Подробности передает “Военное обозрение”.

Аналитики в своем материале отметили, что российские войска сейчас держат под контролем большую часть жилого сектора в городе. Удары по позициям боевиков наносятся в промышленной зоне.

Эксперты института демонстрируют карту, на которой подтверждены боевые действия в промзоне Северодонецка и еще нескольких направлениях рядом с городом. В настоящее время бои идут в районе Метёлкино и Боровское.

Но Киев так и не хочет признавать, что основная часть Северодонецка уже потеряна. Кроме того, российские военные установили полный контроль над Святогорском.