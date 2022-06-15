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Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer будут ставить детям в возрасте от шести месяцев в США. Использование препаратов уже единогласно одобрили эксперты и государственные органы. Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что трёхфазную вакцину от Pfizer будут ставить детям возрасте от полугода до четырёх лет, двухфазную Moderna – детям от шести месяцев до пяти лет. Эксперты утверждают, что обе вакцины для детей безопасны – об этом свидетельствуют клинические испытания препаратов.

Издание уточняет, что в США уже заказали миллионы доз вакцины в связи с новыми правилами. Они вступят в силу в ближайшее время. Пока же прививать от коронавируса детей в США можно с пяти лет. Для этого использую вакцину Pfizer.

В России от коронавируса пока разрешено прививать подростков только с 12 лет. Клинические испытания вакцины “Спутник V” для детей младшего возраста пока ещё только проводятся. Их начали в начале этого года. Ожидаются, что испытания вакцин для детей от 6 лет продлятся несколько месяцев.

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