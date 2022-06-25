Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Комиссия американского правительства по сотрудничеству и безопасности в Европе взялась за «раздел России». Она представила фантастический сценарий образования на территории РФ ряда «независимых государств», рассказал портал Substack.

Авторы публикации, перевод которой представлен изданием «МК», разместили карту, на которой обозначены эти самые «государства». При этом они сделали оговорку, что подобный «раздел» — это не более, чем фантастика и несбыточная мечта.

На карте присутствует отдельная Российская Республика, а также ряд других «государств», среди которых Сибирская и Уральская республики, Коми, Бурятия, Калмыкия, Северная Кавказская Федерация и прочие.

Также сообщается, что изначально целью США было ослабление РФ. Но сейчас они решили пойти дальше и добраться до «смены режима» и даже до «деколонизации».

Подобные дискуссии лишь в очередной раз доказывают, что американские элиты возомнили себя всемогущими и уверены, что их безумные планы обязательно будут реализованы. Вот только реальные, а не выдуманные события и факты демонстрируют совершенно обратное.

Вам может понравиться

The Spectator: Включение Украины в список кандидатов на вступление в ЕС – это бутафорская пиар-акция

Внесение Украины в список кандидатов на вступление в Евросоюз – это очередной обман, пиар-акция Брюсселя. Статус кандидата абсолютно ничего не дает и не гарантирует скорое присоединение к ЕС, написал в

Ночью над Черным морем прогремело два взрыва, сопровождаемые ярким заревом

Жители Одесской области рассказали о двух мощных взрывах около полуночи, а также об огненном зареве, которым сопровождались «хлопки». Свечение красного цвета над морем можно было хорошо увидеть с расстояния в

В Минобороны РФ показали кадры уничтожения украинских танков с ударных вертолетов Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент уничтожения бронированной техники Вооруженных сил Украины экипажами ударных вертолетов Ка-52. Подробности передает издание “Газета.ру”. Летчики армейской авиации произвели запуск ракет по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |