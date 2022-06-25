Комиссия американского правительства по сотрудничеству и безопасности в Европе взялась за «раздел России». Она представила фантастический сценарий образования на территории РФ ряда «независимых государств», рассказал портал Substack.

Авторы публикации, перевод которой представлен изданием «МК», разместили карту, на которой обозначены эти самые «государства». При этом они сделали оговорку, что подобный «раздел» — это не более, чем фантастика и несбыточная мечта.

На карте присутствует отдельная Российская Республика, а также ряд других «государств», среди которых Сибирская и Уральская республики, Коми, Бурятия, Калмыкия, Северная Кавказская Федерация и прочие.

Также сообщается, что изначально целью США было ослабление РФ. Но сейчас они решили пойти дальше и добраться до «смены режима» и даже до «деколонизации».

Подобные дискуссии лишь в очередной раз доказывают, что американские элиты возомнили себя всемогущими и уверены, что их безумные планы обязательно будут реализованы. Вот только реальные, а не выдуманные события и факты демонстрируют совершенно обратное.