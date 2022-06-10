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Через несколько лет оборонная промышленность США может столкнуться с серьёзными проблемами из-за дефицита сурьмы. Этот полуметалл в числе прочего используется для создания боеприпасов. Существующих запасов сурьмы Соединённым Штатам хватит только да 2025 года. Об этом пишет издание Defense News (DN) ссылаясь на отчёт Комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Издание сообщает, что США значительно зависит от импорта сурьмы. Причём основные поставки этого вещества шли из Китая, в меньшей степени – из России. Но учитывая последние геополитические изменения, а также постепенное расширение сотрудничества между Пекином и Москвой, логистические цепочки поставок сурьмы могут быть нарушены, считают специалисты.

DN уточняет, что сейчас аналитики станут изучать, каким именно образом нынешняя геополитическая ситуация может отразиться на поставках полуметалла в ближайшие пять лет. А также, что в этой связи можно было бы предпринять. Как вариант, поставки сурьмы могут наладить из Таджикистана – страна является третьим в мире ведущим поставщиком этого вещества.

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