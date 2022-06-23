Соединенные Штаты по распоряжению президента США Джо Байдена намереваются существенно повысить темпы нефтепереработки. Для этой цели глава государства может воспользоваться законом, принятым еще во времена Корейской войны.

Этот закон относится к продукции военного назначения и гласит, что в случае возникновения угрозы национальной безопасности президент Соединенных Штатов может потребовать расширения производства определенных групп товаров. Кроме того, он получает полномочия контролировать отдельные сектора гражданской экономики, поясняет агентство ТАСС.

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что этот закон является мощным инструментом для оказания давления на бизнес.

Напомним, что в США стремительно растут цены на бензин. Именно в связи с этим Байден обратился к американским компаниям с призывом срочно нарастить объемы переработки нефти, чтобы остановить кризис. Закон о продукции военного назначения он может задействовать, если бизнесмены не отреагируют на это заявление.