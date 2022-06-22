Почти на 50% увеличилось за неделю число случаев заражения коронавирусом в Швейцарии. Такие данные приводит местное управление здравоохранения.

Уточняется, что за последнюю неделю в стране было подтверждено более 24,7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, а также 11 смертей от ковида. За неделю до этого цифры были значительно меньше: случаев заражения было чуть больше 16,6 тысяч, а умерло от ковида 6 человек.

По сообщениям швейцарских СМИ, заболеваемость ковидом в стране неуклонно растёт на протяжении последних месяцев. В то же время власти страны заявляют о том, что вводить новые коронавирусные ограничения пока не намерены, поскольку сложившаяся ситуация не требует каких-либо чрезвычайных мер.

Увеличение случаев заражения коронавирусом отмечается сейчас по всей Европе. Специалисты связывают это с сезонным всплеском вирусной активности, а также с появлением более заразных вариантов “омикрон”-штамма коронавируса. Эксперты не исключают, что вслед за Европой новая волна заражений докатится и до России.