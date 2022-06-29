читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Кандидат в депутаты шведского парламента Ингебрикт Шевик, совершивший путешествие на остров Готланд, рассказал, что на пароме продавались футболки с изображением короны Российской Империи. Потенциальный народный избранник заявил, что даже испугался этого символа русских царей.

По словам Шевика, вряд ли кто-то специально создавал именно такой дизайн футболок. Его версию подтвердил Адам Якобссон, занимающий должность топ-менеджера магазина, осуществлявшего продажи. Он заявил, что компания не знала, что корона является символом Российской империи и готова вернуть покупателям деньги за футболки. Также оставшиеся предметы одежды сняли с продажи.

Шевик также отметил, что подобные случайности играют на руку России. Он напомнил, что именно Российская Империя держала Готланд под контролем в 1808 году, в годы войны.

Вам может понравиться

После освобождения Северодонецка штурм Лисичанска начался и с северного направления

В Лисичанске, который все еще остается последним городом ЛНР, контролируемом ВСУ, идут напряженные бои. Союзные силы штурмуют населенный пункт не только с юга, но и с севера, что стало возможным

“СП”: РСЗО HIMARS в распоряжении ВСУ: Пока не убивают, но грозят крупными расходами

Идеальный способ борьбы с американскими РСЗО HIMARS, которые США поставляют на Украину – обнаруживать эти боевые системы и уничтожать их еще до вступления в бой, уверен военный аналитик Виталий Лебедев.

Мессенджер WhatsApp нельзя скачать на ПК в России

Версию мессенджера WhatsApp для персональных компьютеров нельзя скачать с официального сайта. С такой проблемой столкнулись пользователи из России. С чем связаны изменения, неизвестно – официальных сообщений на этот счёт не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |