Кандидат в депутаты шведского парламента Ингебрикт Шевик, совершивший путешествие на остров Готланд, рассказал, что на пароме продавались футболки с изображением короны Российской Империи. Потенциальный народный избранник заявил, что даже испугался этого символа русских царей.

По словам Шевика, вряд ли кто-то специально создавал именно такой дизайн футболок. Его версию подтвердил Адам Якобссон, занимающий должность топ-менеджера магазина, осуществлявшего продажи. Он заявил, что компания не знала, что корона является символом Российской империи и готова вернуть покупателям деньги за футболки. Также оставшиеся предметы одежды сняли с продажи.

Шевик также отметил, что подобные случайности играют на руку России. Он напомнил, что именно Российская Империя держала Готланд под контролем в 1808 году, в годы войны.