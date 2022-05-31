Швеция планирует стать ещё более экологически чистой. С 1 июля в стране запрещается добыча энергоносителей: угля, нефти и газа. Соответствующее решение принял Риксдаг (парламент Швеции).

В сообщении законодательного органа по этому поводу указывается, что власти страны приняли такое решение для улучшения экологической обстановки. Законодатели указывают, что деятельность по добыче угля, нефти и газа наносит серьёзный вред окружающей среде. Кроме указанного ископаемого топлива, в Швеции ужесточат требования к добыче квасцового сланца. Его используют в строительной и электротехнической отраслях.

Законопроект об ограничении добычи природных ресурсов ранее в Риксдаг внесло правительство Швеции.

По мнению экспертов, новые запреты вряд ли скажутся слишком негативно на шведской экономике – уже многие годы природный газ и нефть в стране не добываются просто потому, что на территории Швеции крайне мало месторождений.