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Швеция планирует стать ещё более экологически чистой. С 1 июля в стране запрещается добыча энергоносителей: угля, нефти и газа. Соответствующее решение принял Риксдаг (парламент Швеции).

В сообщении законодательного органа по этому поводу указывается, что власти страны приняли такое решение для улучшения экологической обстановки. Законодатели указывают, что деятельность по добыче угля, нефти и газа наносит серьёзный вред окружающей среде. Кроме указанного ископаемого топлива, в Швеции ужесточат требования к добыче квасцового сланца. Его используют в строительной и электротехнической отраслях.

Законопроект об ограничении добычи природных ресурсов ранее в Риксдаг внесло правительство Швеции.

По мнению экспертов, новые запреты вряд ли скажутся слишком негативно на шведской экономике – уже многие годы природный газ и нефть в стране не добываются просто потому, что на территории Швеции крайне мало месторождений.

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