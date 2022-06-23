Украинские боевики насмешили пользователей Сети оригинальной защитой боевой техники. Эксперты портала Avia.pro опубликовали видео перемещения техники ВСУ, которую они получили от НАТО.

Особое внимание привлек способ, которым боевики попытались защитить технику. Сделано это было с помощью веток деревьев. На фото можно увидеть, что ВСУ перемещаются на гусеничных БТРах к своим позициям.

На одном из фото запечатлено, что ветки и стволы деревьев расположены между защитными решетками и броней натовской техники. Видимо, боевики ВСУ посчитали, что это может защитить машину от российских боеприпасов. Но такая защита не убережет даже от обыкновенного стрелкового оружия, не говоря уже о том, что российские военные могут использовать противотанковые ракеты.