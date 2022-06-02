ВС РФ уже семь раз наносили ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись одной из таких атак.

Мост в поселке Затока – это стратегически важный объект, который позволил наладить поставки западных вооружений и горюче-смазочных материалов через Румынию. Однако ВС РФ достаточно быстро обнаружили этот канал и предприняли все необходимые меры, чтобы его заблокировать.

Первый ракетный удар по мосту был нанесен еще в апреле. Но тогда специальным службам удалось восстановить сооружение и наладить движение через него. После остальных шести ударов мост перестал функционировать вовсе, а власти Одесской области заявили, что в настоящий момент не имеют ни сил, ни средств для проведения капитального ремонта.