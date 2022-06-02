читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ уже семь раз наносили ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись одной из таких атак.

Мост в поселке Затока – это стратегически важный объект, который позволил наладить поставки западных вооружений и горюче-смазочных материалов через Румынию. Однако ВС РФ достаточно быстро обнаружили этот канал и предприняли все необходимые меры, чтобы его заблокировать.

Первый ракетный удар по мосту был нанесен еще в апреле. Но тогда специальным службам удалось восстановить сооружение и наладить движение через него. После остальных шести ударов мост перестал функционировать вовсе, а власти Одесской области заявили, что в настоящий момент не имеют ни сил, ни средств для проведения капитального ремонта.

Вам может понравиться

Лавров: Запад стыдливо умалчивает, что российские суда-зерновозы попали под санкции

Запад стыдливо умалчивает о том, что российское зерно не попадает на мировые рынки из-за его санкций против судов РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Такое заявление он сделал в Саудовской

ВСУ раскрыли ключевые цели для ударов с применением РСЗО MLRS и HIMARS

Украинские эксперты с нетерпением дожидаются, когда Соединенные Штаты отправят в Киев боевые системы MLRS и HIMARS, уже рассуждая о том, для поражения каких целей будут использоваться эти РСЗО. По мнению

South China Morning Post: Китаю нужно подготовиться к возможному военному противостоянию с США

Официальному Пекину следует задуматься о мерах, снижающих напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, считают эксперты издания South China Morning Post. Они отмечают, что из-за спецоперации ВС РФ на Украине американские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |