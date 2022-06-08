Российский беспилотный аппарат снял на видео, как армия РФ победно вошла в город Святогорск на севере ДНР. Запись опубликовал в Сети портал «Русская весна».

Кадры этого видео позволяют оценить потери ВСУ, о которых совсем недавно заявило Минобороны РФ. Только в ходе взятия Святогорска не менее 300 боевиков украинской армии было ликвидировано. Кроме того, ВС России уничтожили около 40 артиллерийских орудий, 15 бронемашин, шесть танков и четыре реактивных системы залпового огня «Град».

Помимо этого, под удар попали 20 военных автомобилей украинской армии, которые больше не подлежат восстановлению. Подобные потери ВСУ несут буквально в каждом населенном пункте, из-за чего командование требует у президента Украины Зеленского отвести войска с Донбасса. Однако глава государства вопреки логике продолжает приказывать удерживать регион до последнего.