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Российские ВС уничтожили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar, которую Киеву передала Франция. В настоящий момент неизвестно, какое оружие использовалось для этой цели, отмечает портал «Военное дело».

На записи, которая появилась на сайте, хорошо видно, как неизвестный снаряд попадает точно по одной из САУ, которая тут же начинает гореть. После подобной атаки восстановить ее работоспособность вряд ли удастся. Также предполагается, что расчет артиллерийской установки был полностью уничтожен.

Напомним, что самоходные гаубицы Caesar Франция передала в качестве военной помощи Киеву. Эти орудия имеют дальность поражения целей до 50 км, а также оснащаются цифровым блоком, позволяющим наносить удары по координатам мишеней с чрезвычайно высокой точностью

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