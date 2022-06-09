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Рано утром 9 июня украинские боевики обстреляли город Стаханов, подконтрольный ЛНР. Портал «Русская весна» сообщил, что удары наносились из Бахмута, который до «декоммунизации» назывался Артемовском.

Киев использовал РСЗО и выпустил по городу не менее 20 боезарядов. В результате три мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Еще две женщины погибли. Удары наносились по жилым кварталам, поэтому разрушенными оказалось несколько домов.

Стоит упомянуть, что ВСУ от бессилия и осознания скорого поражения часто наносят совершенно бессмысленные удары, безумные по своей жестокости. Атака на Стаханов, в котором нет даже намека на военную инфраструктуру, как раз относится к подобным действиям неонацистов.

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