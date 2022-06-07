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Жители Сербии крайне возмущены срывом визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава МИД не смог приехать из-за действий западных стран. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко. Подробности сообщает РИА Новости.

Посол России в Сербии сообщил президенту страны о том, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград откладывается.

Александр Боцан-Харченко объяснил ситуацию: “Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе принят, готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ”.

Напомним, что визит не состоялся по причине того, сто МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории приняли решение ввести запрет на пролет через их воздушное пространство российского правительственного самолета.

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