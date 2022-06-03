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С производителями планшетов на базе российской операционной системы “Аврора” ведутся переговоры о поставках гаджетов в школы. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По словам министра, вопрос с внедрением в школах планшетов на “Авроре” практически решён, осталось только определиться со сроками. Подробностей, как будут использоваться планшеты в учебных заведениях, Шадаев не раскрыл. Вероятно, прежде всего, ими будут пользоваться педагоги – глава Минцифры отметил, что уже планируется разработка специального приложения, в том числе и для операционной системы “Аврора”, которое поможет вводить информацию об оценках учеников и домашних заданиях в электронные журналы “без потери времени”.

Операционная система “Аврора” считается российской, хотя её исходники относятся к финской Sailfish. В России эту ОС с открытым кодом основательно переработали и модифицировали. Гаджеты на операционной системе “Аврора” в основном используются в госучреждениях России.

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